Atlantia: governo frena aggregazione con f2i. Titolo in calo a Piazza Affari

10 marzo 2020

Incalo del 4% il titolo Atlantia sulla scia della notizia riportata da Il Sole 24 Ore secondo cui il governo sarebbe contrario al progetto di conferimento di ASPI in f2i. ASPI avrebbe presentato una propria proposta al governo, già riportata dalla stampa (taglio tariffe fino al 5%, investimenti ed altri interventi per oltre 4 bn), ma il governo in questo momento, probabilmente anche per l’emergenza Coronavirus, avrebbe chiuso i contatti. Come scrivono gli analisti di Equita, il fondo F3 avrebbe visto confluire una quota fra il 49-60% di ASPI ed una quota di ADR del 25%. F2i avrebbe conferito l’aeroporto di Napoli e 2i Rete Gas. Andranno verificate quali altre soluzioni accetterà il governo, la situazione di emergenza causata dal coronavirus non facilita la negoziazione. Permangono le incertezze introdotte dal Milleproroghe (downgrade di S&P e Moody’s a junk, presentazione del nuovo PEF da parte di ASPI entro marzo, possibile scontro legale) ed Equita assegna così rating Hold.