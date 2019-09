Atlantia: forti acquisti in Borsa (+2%), titolo torna sui massimi prima del crollo del ponte Morandi

simone borghi 6 settembre 2019 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari spicca la performance di Atlantia che sale del 2% a 24,8 euro, aggiudicandosi il primo posto tra i titoli del Ftse Mib che scambia poco sopra i 22.000 punti. Le azioni della holding della famiglia Benetton sono tornate sui massimi che non si vedevano da prima del crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018. Nell'incidente sono morte 43 persone. Da allora il Movimento Cinque Stelle chiede a gran voce di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia (gruppo Atlantia).La holding della famiglia Benetton è da giorni in evidenza per via delle posizioni del Governo entrante (molto diversa rispetto a quella dell'esecutivo uscente) riguardo alle concessioni autostradali che verranno eventualmente riviste e ridiscusse e non revocate con una decisione unilaterale. A sostenere oggi le quotazioni anche le indiscrezioni riportate da Bloomberg riguardo gli interessati ad entrare nel capitale di Telepass. Si segnala infine che da inizio anno il titolo Atlantia ha guadagnato circa il 37%.