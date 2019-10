Atlantia: forte rosso (-2,2%) in Borsa, Lazard torna sopra il 5% del capitale

simone borghi 2 ottobre 2019 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Giornata nera oggi per Atlantia a Piazza Affari. Il titolo della holding della famiglia Benetton segna un ribasso del 2,2% a 21,18 euro, una performance peggiore dell’indice Ftse Mib che arretra dell’1,3%. Il saldo per Atlantia dal 6 settembre scorso, quando era riuscita a tornare sui livelli prima del crollo del ponte Morandi di Genova, è negativo del 14%.Nel frattempo, si registrano movimenti nell’azionariato del gruppo delle infrastrutture. Dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti emerge infatti che dallo scorso 24 settembre Lazard è tornato sopra il 5% (in particolare detiene il 5,047%) del capitale di Atlantia. Lo scorso 9 settembre Lazard era sceso al 4,892% del capitale della società che controlla Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma.