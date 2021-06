Atlantia: firmato accorso per intera quota detenuta in Aspi

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Atlantia informa di avere sottoscritto con il consorzio costituito da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp l’accordo per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia. Lo si apprende in una nota della società dopo quanto comunicato a valle della riunione del consiglio di amministrazione dello scorso 10 giugno.