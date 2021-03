Atlantia: domani l'offerta di CDP. Prezzo invariato e garanzie ridotte (analisti)

Alessandra Caparello 31 marzo 2021 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Guadagna terreno oggi in Borsa il titolo Atlantia che al momento a Piazza Affari segna +1,13% a 16,16 euro. Secondo il Sole, l’offerta del consorzio di CDP sarà inviata domani ad Atlantia, dopo l’approvazione da parte del CdA di CDP atteso per oggi. La valutazione, sottolinea Equita, rimarrebbe a 9.1 bn, le garanzie richieste dovrebbero ridursi a 500 mn (ma non è ancora sicuro) ed i ristori attesi da ASPI per il Covid-19, stimati in 400 mn dovrebbero essere riconosciuti ad Atlantia. Secondo MF, Edizione e Fondazione CRT confidano in una offerta migliorativa da parte di CDP, ma il quotidiano conclude che l’accordo fra CDP ed Atlantia sarebbe distante.