Atlantia: direttore generale Guenzi va in pensione

Daniela La Cava 29 aprile 2020 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Il direttore generale Giancarlo Guenzi lascia il suo incarico in Atlantia e va in pensione. In una nota il gruppo comunica che il consiglio di amministrazione "prendendo atto della volontà di Guenzi di lasciare la società per raggiungimento dei requisiti pensionistici, ha definito la risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro". In particolare, l'accordo dà esecuzione a quanto già stabilito con Guenzi alla sua nomina a direttore generale lo scorso 17 settembre 2019. "L’accordo prevede la corresponsione di un importo a titolo di incentivo all’esodo pari a 1.080.000 euro lordi, oltre alle competenze di fine rapporto, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che cesserà il 30 aprile 2020", precisa la nota.Guenzi "in relazione all’Mbo Annuale 2019 ha maturato la somma di 170.317 euro e in relazione all’Mbo Annuale-Triennale 2017-2019 ha maturato la somma di 262.855 euro" e gli verrà inoltre corrisposto l’importo di 100mila euro relativo alla consuntivazione di un premio individuale per il periodo 1° gennaio-30 aprile 2020, nonché l’importo di euro 50mila euro quale bonus una tantum".