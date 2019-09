Atlantia di nuovo sotto fuoco del M5S: concessioni ai Benetton vanno rimosse

Titta Ferraro 5 settembre 2019 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Tiene ancora banco la questione revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Il Movimento 5 Stelle fa capire che non cambia la posizione come conferma oggi Manlio Di Stefano, deputato M5S e sottosegretario agli Esteri del primo governo Conte. L'esponente 5S è intervenuto a 24Mattino su Radio 24: “Le concessioni autostradali ai Benetton vanno rimosse. Le concessioni autostradali, come tutte le concessioni in Italia, vanno riviste, non è possibile avere dei monopoli senza obblighi di reinvestire in manutenzioni. Non mi interessa se i Benetton con i loro capitali vogliono investire in altro, ho un problema quando prendendo una concessione non fai manutenzione e causi 43 morti". Nelle concessioni che andremo a rimodulare, prosegue Di Stefano, va inserito l’obbligo di reinvestire una quota fissa in manutenzione, va rivisto tutto perché oggi non hanno obblighi i concessionari”. “Se Atlantia vuole investire in Alitalia quello è libero mercato, non posso dire ai Benetton di non investire più", ha concluso l'esponente del M5S.Il titolo Atlantia per il momento non paga pegno (+0,6% a 24,18 euro) dopo il balzo della vigilia sotto la spinta della bozza di programma del governo giallo-rosso che parla di revisione delle concessioni autostradali e non di revoca. La nuova compagine di governo vede uscire di scena il ministro grillino Danilo Toninelli, sostituito dalla dem Paola De Micheli.