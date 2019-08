Atlantia: crescono i ricavi nel primo semestre, +0,9% per il traffico sulla rete autostradale in Italia

Alessandra Caparello 2 agosto 2019 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Ricavi operativi pari a 5.604 milioni di euro in aumento di 2.701 milioni di euro e utile pari a 777 milioni di euro, in aumento di 246 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2018. Così Atlantia rende noto i risultati consolidati del primo semestre del 2019 che vedono un margine operativo lordo (EBITDA) pari a 3.552 milioni di euro, in aumento di 1.732 milioni di euro (+4% su base omogenea pro-forma includendo il gruppo Abertis).Il traffico sulla rete autostradale segna +0,9% in Italia, +6,3% in Spagna, +0,3% in Francia, +1,6% in Polonia, +3,4% in Cile, +5,1% in Brasile. Il traffico passeggeri segna +2,0% Aeroporti di Roma, +5,7% Aéroports de la Côte d’Azur. Gli investimenti operativi complessivamente sono pari a 815 milioni di euro, mentre l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2019 è pari a 38.569 milioni di euro (37.931 milioni di euro al 31 dicembre 2018).