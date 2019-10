Atlantia: cresce traffico su rete concessionarie autostradali nei primi 9 mesi, +0,5% per l'Italia

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha comunicato l'andamento del traffico sulla rete delle concessionarie autostradali del gruppo nei primi nove mesi 2019, che mostra complessivamente una crescita rispetto all’analogo periodo 2018. In particolare, nei principali Paesi di presenza del Gruppo, il trend nel periodo gennaio-settembre ha visto un rialzo dello 0,5% in Italia, +4,7% in Spagna e un -0,2% in Francia -0,2%, mentre oltre i confini europei ha registrato in Cile un +4,1% e in Brasile un +4,2%.Sempre nel corso dei primi nove mesi 2019, gli scali aeroportuali del gruppo hanno accolto complessivamente 49,5 milioni di passeggeri (dati premininari), con una crescita dell’1,7% per Aeroporti di Roma e del 5,1% per Aéroports de la Côte d’Azur.