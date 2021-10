Atlantia: convocati gli obbligazionisti per il Waiver sui debiti di ASPI (analisti)

Alessandra Caparello 21 ottobre 2021 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Sale in borsa il titolo Atlantia che al momento segna +0,34% a 16,31 euro. Autostrade per l’Italia ha avviato un’operazione di consent solicitation rivolta ai possessori di obbligazioni ASPI garantite da Atlantia per ottenere il consenso al cambio di controllo a favore del Consorzio guidato da CDP Equity. Il waiver degli obbligazionisti è una delle condizioni sospensive per la cessione di ASPI. L’assemblea degli obbligazionisti è fissata per il 22 novembre.Fra le condizioni sospensive, Equita ritiene che la più importante rimanga la firma dell’Atto Aggiuntivo e del Piano Economico Finanziario tra ASPI e il MIMS. Il termine ultimo (Long Stop Date) è fissato al 31 marzo 2022, salvo proroga sino al 30 giugno 2022.