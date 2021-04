Atlantia: contatti in corso con CDP per affinare alcune clausole dell'offerta (analisti)

Alessandra Caparello 16 aprile 2021 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

In territorio negativo il titolo Atlantia che al momento a Piazza Affari segna una flessione dello 0,59% a 16,14 euro. Secondo il Sole il cda di oggi potrebbe essere rinviato perché nell’ambito dei contatti con CDP, Atlantia avrebbe chiesto chiarimenti sull’offerta e starebbe ancora attendendo degli aggiornamenti. Sarebbero ancora in corso degli incontri fra le parti e quindi il cda di Atlantia potrebbe essere convocato ad inizio settimana prossima. I temi del confronto sarebbero i ristori per il Covid-19 di circa 400 mn, le garanzie richieste pari a 800 mn circa, di cui però 440 mn sono relative alla causa per inquinamento ambientale della Variante di Valico e che Atlantia vorrebbe escludere dal calcolo. Infine, ci sarebbe da considerare la remunerazione per il venditore fra l’accordo vincolante ed il closing (atteso a fine anno). Il Sole sottolinea inoltre che il clima degli incontri sarebbe molto più collaborativo che in passato.La novità positiva dell’articolo del Sole, sottolinea Equita Sim, sarebbero i contatti in corso fra CDP ed Atlantia per affinare alcune clausole dell’offerta riguardo ai ristori, le garanzie e la definizione della remunerazione fino al closing. Il CDA dovrà prendere atto dell’offerta di CDP e convocare l’assemblea dei soci. Inoltre, concludono gli esperti, andrà verificato se anche l’offerta di ACS sarà presentata in tempo utile per essere analizzata nella stessa assemblea.