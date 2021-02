Atlantia concede proroga fino al 24 febbraio a consorzio Cdp per offerta su Aspi

Valeria Panigada 5 febbraio 2021 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha deciso di prorogare fino al 24 febbraio a Cdp, Blackstone e Macquarie per presentare una offerta vincolante sull'88% del capitale di Autostrade per l’Italia (Aspi). La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione, riunitosi oggi, dopo aver esaminato la richiesta del Consorzio Cdp in data 31 gennaio, e reiterata il successivo 3 febbraio, di una proroga dei termini. "Il Consiglio ha accolto la richiesta del Consorzio Cdp manifestando la propria disponibilità alla concessione della proroga sino al 24 febbraio 2021 e richiedendo che, entro la medesima data, il Consorzio Cdp presenti un’offerta vincolante e non soggetta a condizioni di sindacazione o finanziamento", annuncia Atlantia.