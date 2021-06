Atlantia: cessione quota in Lusoponte a MM Capital Partners

Daniela La Cava 28 giugno 2021 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha annunciato nei giorni scorsi che la propria controllata Autostrade Portugal ha sottoscritto il contratto per la cessione a MM Capital Partners dell'intera quota (pari al 17,21% del capitale e dei diritti di voto) detenuta dalla stessa nella concessionaria portoghese Lusoponte, che gestisce i due ponti di attraversamento del fiume Tago a Lisbona. Nella nota si apprende che il corrispettivo per la cessione è pari a 55,7 milioni di euro, ed è inoltre previsto un meccanismo di potenziale ‘earn-out’ fino ad un massimo di 5 milioni di euro legato al verificarsi di alcune condizioni.Il closing dell'operazione avverrà all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti e dei finanziatori, e comunque all'esito della procedura prevista dai patti parasociali, per l'eventuale esercizio di prelazione da parte degli altri azionisti di Lusoponte.