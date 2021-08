Atlantia: cessione Lusoponte, esercizio diritto prelazione da attuali soci

Daniela La Cava 17 agosto 2021 - 07:52

Atlantia, in merito alla cessione dell’intera partecipazione pari al 17,21% del capitale e dei diritti di voto detenuta dalla propria controllata Autostrade Portugal nella concessionaria portoghese Lusoponte, ha comunicato che i soci Lineas Concessões De Transportes e Vinci Highways hanno esercitato il diritto di prelazione agli stessi spettante in base ai patti parasociali in vigore.La società spiega che l'acquisto avverrà, pro-quota, ai medesimi termini economici previsti nel contratto sottoscritto lo scorso 25 giugno con MM Capital Partners e, quindi, a un controvalore complessivo di 55,7 milioni di euro. Il closing dell’operazione resta soggetto all’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti finanziatori e delle autorità competenti, alle quali si aggiunge la clearance delle autorità Antitrust.