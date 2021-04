Atlantia: cda si riunirà nuovamente su offerta Cdp per Aspi

Valeria Panigada 23 aprile 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi, ha deciso di riunirsi nuovamente sulla questione Autostrade per l'Italia (Aspi), in particolare sull'offerta di Cdp per una quota dell'88%. Nella nota diffusa dalla società si legge che il Cda "ha deliberato di riconvocarsi in tempo utile per le necessarie determinazioni in ordine all’offerta vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia, presentata dal consorzio formato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Advisors e Macquarie".