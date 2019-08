Atlantia cavalca venti di crisi di governo, titolo a oltre +2%

Titta Ferraro 8 agosto 2019 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Balzo oggi per il titolo Atlantia che viaggia nelle posizioni di testa del Ftse Mib con un balzo di oltre il 2,2% a quota 23,21 euro. A dare slancio al titolo concorrono probabilmente le ultime tensioni politiche all'interno della maggioranza di governo con la possibile rottura dell'asse M5S-Lega. Una caduta del governo potrebbe cambiare gli scenari per Atlantia, con elezioni anticipate e un futuro governo senza i 5S - fermi sostenitori della revoca della concessione autostradale dopo il crollo del Ponte Morandi risalente a un anno fa - che renderebbe più remoto uno scenario negativo per la società che gestisce la rete autostradale.