Atlantia boom a Piazza Affari, titolo schizza fino a +11% sul Ftse Mib. Rumor su Edizione

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2021 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Atlantia schizza a Piazza Affari dell'11%, confermandosi il titolo migliore del Ftse Mib. In una nota di Equita SIM si leggono le ultime indiscrezioni stampa:"Secondo La Stampa, la Commissione UE avrebbe inviato al governo italiano una lettera il 20 gennaio per chiedere chiarimenti riguardo alle modifiche introdotte dal Decreto Milleproroghe nel 2019. Per la UE il crollo del Ponte Morandi non giustificherebbe una modifica della legge che favorisca società a controllo pubblico e danneggi gli azionisti diminoranza. Iniziano oggi le udienze per l'incidente probatorio sul crollo del Ponte Morandi. Si tratta di una serie di udienze in cui attraverso un dibattito fra leparti si assumeranno le prove sulle cause del crollo del Ponte Un articolo di Repubblica ipotizza che Edizione possa aprire il capitale della holding Sintonia che controlla Atlantia e Cellnex ad investitori terzi".Il titolo è entrato in asta di volatilità a 14,6 euro.