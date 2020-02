Atlantia avanti tutta a gennaio: quasi +10%. Conte archivia la revoca e pensa a maxi-multa

Titta Ferraro 31 gennaio 2020 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Tornano gli acquisti sul titolo Atlantia dopo la debolezza della vigilia dettata dal sell-off generalizzato sui mercati. Il titolo Atlantia sale di oltre l'1% e torna sopra la soglia dei 22 euro avviandosi a concludere un mese di gennaio molto positivo (+9,5% il saldo Ytd).Il movimento rialzista delle ultime settimane è dettato in primo luogo dall'allontanarsi del rischio revoca delle concessioni autostradali alla controllata Aspi. Le ultime indiscrezioni stampa vedono il premier Conte muoversi verso una posizione più pragmatica. Il premier nei prossimi giorni esporrà la linea del governo su ASPI. Secondo quanto scrive oggi Repubblica, la posizione di Conte sarà quella che la revoca esporrebbe lo stato al rischio di danni per il contenzioso con la società e quindi sarebbe meglio una maxi-multa. Secondo il Messaggero ad ASPI saranno richiesti sconti sulle tariffe e maggiori capex."Se le indiscrezioni riportate dalla stampa saranno confermate - rimarcano gli analisti di Equita - sarebbero positive per Atlantia perché si avvierebbe una fase di negoziazione con il governo. Sarà importante verificare cosa succederà con la conversione del decreto milleproroghe e come sarà modificato".