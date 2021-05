Atlantia: assemblea ordinaria convocata per fine maggio, focus su esame offerta vincolante per quota Aspi

Daniela La Cava 3 maggio 2021 - 08:35

Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha deliberato di convocare per il prossimo 31 maggio l’assemblea degli azionisti della società, in sede ordinaria, in unica convocazione, per l’esame dell’offerta vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88,06% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia (Aspi) presentata, da ultimo, lo scorso 29 aprile dal consorzio formato da Cdp Equity, The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp (il 'consorzio'). Il cda ha inoltre dato il via libera alla relazione illustrativa che sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della società e che riassume i contenuti dell’offerta, il contesto di riferimento, le proprie valutazioni e gli eventuali scenari alternativi."Solamente a valle della pronuncia assembleare sull’offerta, il consiglio si riunirà, entro l’11 giugno (data ultima di validità dell’offerta in caso di approvazione da parte dell’assemblea) per assumere le proprie determinazioni finali in merito", precisa la nota nella quale si indica che nel frattempo il board si riserva di aggiornare tempestivamente gli azionisti prima della data dell’assemblea di ogni eventuale e rilevante sviluppo che possa consentire ai soci di esprimere in modo consapevole il proprio voto.