Atlantia: assemblea approva cessione Aspi a consorzio Cdp con 87% voti favorevoli

L’assemblea ordinaria dei soci di Atlantia vota a favore della cessione dell'intera quota detenuta in Autostrade per l'Italia (Aspi) al consorzio composto da Cdp, Blackstone e Macquarie. All'assemblea hanno partecipato 1.201 azionisti, pari al 70,39% del capitale sociale della società e la cessione della quota in Aspi è stata approvata con il voto favorevole di 1.129 azionisti pari al 86,86% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Hanno espresso voto contrario 60 azionisti pari al 12,75% del capitale rappresentato e si sono astenuti 12 azionisti pari allo 0,39% del capitale rappresentato.