Atlantia arranca sul Ftse Mib, OPA ostile appare improbabile

Titta Ferraro 11 aprile 2022 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Vendite oggi sul titolo Atlantia (-2,67% a 21,48 euro) protagonista settimana scorsa in scia all'emergere dell'interesse della spagnola ACS e dei rumor circa possibili mosse da parte della famiglia Benetton per mantenere il controllo della società.A spegnere in parte l'appeal speculativo sul titolo sono le indicazioni arrivate dall'agenzia Bloomberg che vede Global Infrastructure Partners e Brookfield non considerare alcun approccio ostile per Atlantia. Nell'ambito dell'offerta dei fondi, Sintonia (l'holding attraverso cui Edizione controlla il 33% di Atlantia) può optare per scegliere di rimanere azionista di Atlantia, che sarà delistata dopo la potenziale acquisizione. GIP e Brookfield hanno anche deciso di collaborare con la spagnola ACS per acquistare una quota di maggioranza nel ramo delle concessioni stradali a pedaggio di Atlantia, se l'acquisizione va a buon fine. Bloomberg riferisce che, per ora, i fondi di investimento stanno aspettando l'esito dei colloqui tra Sintonia e Blackstone.