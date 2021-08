Atlantia: ancora in rialzo in Borsa, titolo mette nel mirino quota 16€

Redazione Finanza 16 agosto 2021 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il momento positivo di Atlantia in Borsa. Il titolo, che indossa la maglia rosa sul Ftse Mib, avanza di circa l'1%, avvicinandosi alla soglia dei 16 euro. La corsa del titolo nelle ultime sedute è stata alimentata dalla possibilità dell'Ipo di Telepass nel 2024. Sempre su quest’ultimo fronte si guarda ad acquisizioni per crescere in Europa e nei servizi ai mezzi pesanti. Le novità del piano di crescita di Telepass le ha snocciolate nei giorni scorsi Gabriele Benedetto, ceo della compagnia, in una intervista a "Il Sole 24 Ore".