Atlantia: analisti si attendono un secondo trimestre solido

simone borghi 2 agosto 2019 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Atlantia annuncerà oggi nel pomeriggio i risultati del secondo trimestre del 2019. I conti includeranno il contributo del gruppo spagnolo Abertis che è entrato nel perimetro di consolidamento di Atlantia dalla fine di ottobre dello scorso anno. Gli analisti di Banca Akros si aspettano nel secondo trimestre 2019 ricavi totali per 2,957 miliardi, Ebitda di 1,948 miliardi, Ebit a 1,328 miliardi e utile netto per 508 milioni.“Ci aspettiamo risultati positivi in Italia”, afferma Akros, “abbiamo ipotizzato un traffico sulle autostrade italiane in crescita dell'1,5% su base annua nel primo semestre e un sensibile miglioramento delle autostrade in LatAm, guidato da un aumento traffico e tariffe (i risultati del secondo trimestre 2018 sono stati influenzati negativamente dagli scioperi in Brasile). Al contrario, ci aspettiamo risultati stabili per quanto riguarda gli aeroporti del gruppo con traffico piatto nel secondo trimestre per Aeroporti di Roma e un effetto tariffario trascurabile”.Riassumendo, gli analisti di Akros si aspettiamo risultati solidi nel secondo trimestre. “Il problema principale continua a essere la disputa con il governo italiano sulla vicenda del crollo del ponte Morandi a Genova. Tuttavia, gli ultimi sviluppi suggeriscono che i rischi di Autostrade per l’Italia riguardo un possibile revoca della concessione si sono notevolmente ridotti” concludono gli esperti.