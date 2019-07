Atlantia: allo studio il piano contro le perdite di Alitalia (la Repubblica)

simone borghi 17 luglio 2019 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Atlantia, che sarà il socio privato italiano della nuova Alitalia, non perde tempo e si mette subito al lavoro per migliorare la situazione della compagnia aerea che “perde ogni anno mezzo miliardo di euro a livello di Ebitdar (Ebitda, ossia il risultato operativo lordo, più i costi di noleggio degli aerei)”. Lo scrive la Repubblica, secondo cui “sarebbe un dato inaccettabile per l’ad di Atlantia, Giovanni Castellucci, che vuole dire subito la sua, forte anche di una partecipazione che dovrebbe aggirarsi attorno al 35%, con un esborso ipotizzato di circa 350 milioni”. Secondo il quotidiano, il manager già domani incontrerà i commissari Alitalia per mettere a punto un calendario di interventi.Tra i punti del nuovo piano, le indiscrezioni citano una ulteriore riduzione della capacità offerta dalla compagnia, ma con ricavi in aumento. In pratica è prevista una riduzione di 18 velivoli dalla flotta, tre dei quali di lungo raggio, mantenendo o ampliando i collegamenti, grazie ad un incremento dell’utilizzo di equipaggi e aerei.Come riporta la Repubblica, “Il piano punterebbe anche a mantenere in vita le connessioni da Linate verso Parigi per i voli intercontinentali, riducendo il traffico su Fiumicino e quindi comprimendo anche i ricavi di Aeroporti di Roma, controllata da Atlantia, a vantaggio dei voli Sky Team operati dai francesi. Ecco perché Castellucci proverà a raddrizzare verso la qualità e anche la quantità dei servizi offerti dall’Italia, il nuovo network”.