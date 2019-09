Atlantia ai top 2019 (+37% Ytd), la De Micheli esclude opzione revoca concessione

Titta Ferraro 6 settembre 2019 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Sprint verso quota 25 euro per il titolo Atlantia. Il colosso delle autostrade segna oggi un balzo di quasi il 2% con un top intraday a 24,93 euro, livello che non vedeva da prima del crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 che comportò la richiesta del M5S di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia (gruppo Atlantia).Il nuovo ministro delle Infrastrutture, Paola, De Micheli, si è detta favorevole al Passante di Genova e alla revisione della concessione autostradale, mentre la revoca non è nel programma di governo. La revisione delle concessioni ha l'obiettivo di incrementare gli investimenti, la sicurezza e ridurre i costi per gli utenti."L'indicazione del Ministro sull'avvio degli investimenti, il supporto al progetto del Passante di Genova e l'obiettivo della revisione della concessione e non più della revoca sono indicazioni positive", sottolinea Equita Sim che dice Buy su Atlantia con target price a 25,8 euro. Da inizio anno Atlantia segna +47%.