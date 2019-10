Atlantia affonda a -4% dopo parole Conte su revoca concessione

Titta Ferraro 1 ottobre 2019 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Atlantia di nuovo in difficoltà in Borsa con il governo che va avanti nel procedimento di revoca delle concessioni ad Autostrade. Il premier Giuseppe Conte ha detto oggi che il procedimento per la caducazione della concessione è in corso e "non faremo sconti ai privati".Sul caso si è espresso anche il nuovo ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli: "In questi giorni stiamo acquisendo ulteriori atti formali".Il titolo Atlantia è arrivato a cedere oltre il 4% dopo le parole di Conte, toccando un minimo a 21,14 euro.