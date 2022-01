Atlantia: accordo con Siemens per l’acquisto di Yunex Traffic

Alessandra Caparello 18 gennaio 2022 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo 20 gennaio, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia esaminerà i dati preliminari consolidati relativi all’esercizio 2021 che verranno pubblicati a valle del Consiglio. In pari data si legge in una noa reso noto al mercato anche il calendario finanziario 2022.Nell’attesa dei risultati, il gruppo rende noto anche di aver sottoscritto con il Gruppo Siemens il contratto per l’acquisto della società Yunex Traffic, per un corrispettivo di 950 milioni di euro (Enterprise Value), a valere su risorse finanziarie già disponibili.Yunex Traffic, con headquarter a Monaco di Baviera, è uno dei più importanti operatori globali attivi nell’innovativo settore dell’Intelligent Transport Systems (ITS) e delle Smart Mobility. Le sue infrastrutture e piattaforme di gestione dei flussi di traffico e di mobilità urbana vengono utilizzate in oltre 600 città e in 4 continenti (Europa, Americhe, Asia, Oceania).Il closing dell’operazione – la cui unica condizione sospensiva è relativa all’ottenimento dei consensi/autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Antitrust e in materia di FDI (Foreign Direct Investments) - è previsto entro settembre 2022.