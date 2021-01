Atlantia: accordo con CDP eliminerebbe rischio politico (analisti)

Alessandra Caparello 22 gennaio 2021 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Atlantia in calo del 2,03% a 13 euro a Piazza Affari. Secondo il Sole, CDP potrebbe non presentare l`offerta a fine gennaio per l`88% di ASPI, mentre Atlantia avrebbe sollecitato la cordata di CDP a presentare l`offerta entro la data fissata. L`accordo con CDP – afferma Equita Sim - eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito nella holding (4.5 bn) ed assicurerebbe flessibilità finanziaria ad Atlantia per asset rotation o supportare Abertis, il cui leverage rimane elevato (D/EBITDA 2021 atteso a 7x).