Atlantia, Tomasi (Autostrade): 'Disposti a firmare se governo cancella Articolo 10'

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2020 - 06:38

MILANO (Finanza.com)

Firmare subito l'atto transattivo, a condizione che il governo cancelli l'articolo 10 dell'accordo transattivo: quello secondo cui l'efficacia dell'accordo e la chiusura della procedura di revoca diventano effettive solo con il passaggio del controllo di Autostrade a Cassa depositi e prestiti. Così l'amministratore delegato Roberto Tomasi in un'intervista a Il Messaggero pubblicata nel fine settimana."Il Governo ha visto soddisfatte le richieste su nuove tariffe, investimenti, importi compensativi e convenzione. Siamo disponibili a firmare subito l'atto transattivo, a patto che riguardi la sola concessione. La revoca o qualunque altro provvedimento sarebbero ingiustificati e un grave danno per il Paese".Tomasi ha continuato: "Dovrebbe essere interesse di tutte le parti individuare senza forzature un percorso trasparente e basato su procedure di mercato per portare a compimento la modifica dell'assetto azionario di Aspi, rispetto al quale Atlantia si è impegnata avviando il processo di dual track e convocando la propria assemblea".La revoca della concessione, ha avvertito Tomasi, sarebbe un "provvedimento ingiustificato e un grave danno per il Paese".