Atlantia: Telepass nel mirino dell'Antitrust per possibile discriminazione consumatori

Valeria Panigada 24 settembre 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

L'Antitrust ha avviato un procedimento nei riguardi di Telepass, società di Autostrade per l'Italia del gruppo Atlantia, per possibile discriminazione verso i consumatori. Dalle informazioni raccolte dall'autorità, sembra che non sia possibile attivare il servizio Telepass se il consumatore intende pagare attraverso un conto corrente estero, violando così la disciplina comunitaria che vieta di impedire o applicare condizioni diverse ai consumatori che intendano pagare attraverso domiciliazione su conti correnti esteri.