Atlantia: Salvini critica Di Maio, "Autostrade dà migliaia di posti, attenti a dare giudizi sommari" (La Stampa)

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Il governo giallo-verde resta diviso sul tema Atlantia. In una intervista a "La Stampa", il vicepremier, Matteo Salvini, rivolge nuove critiche all'indirizo dell'altro vicepremier Luigi Di Maio: "Su Atlantia sbaglia, l'azienda assicura migliaia di posti di lavoro". In particolare il leader della Lega dichiara: "Stiamo parlando di una società che dà migliaia di posti di lavoro, è quotata in Borsa e fattura decine di miliardi di euro. Prima di dare giudizi sommari, quando ci sono di mezzo posti di lavoro io sono sempre molto attento". "Un conto sono gli aspetti legali, i processi penali, civili e i risarcimenti danni: chi ha sbagliato per il ponte pagherà - spiega Salvini al quotidiano torinese -. Altro conto è dire che un'azienda è decotta o fallita mettendo a rischio posti di lavoro. Prima di dirlo bisogna stare attenti".Soffermandosi sulla revoca della concessione ad Autostrade, Salvini non cambia idea: "Ripeto oggi quello che ho detto l'anno scorso: chi ha sbagliato deve pagare, e visto che ci sono di mezzo dei morti, se c'è stata incompetenza, dolo, errori per risparmiare, bisogna pagare fino in fondo. Ma non faccio il giudice o l'avvocato: spetterà loro decidere chi e quanto dovrà pagare".