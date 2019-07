Atlantia, Salvini: "Prima di fare scelta che coinvolge lavoratori e risparmiatori bisogna essere certi"

Alessandra Caparello 3 luglio 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

In rialzo del 2% il titolo Atlantia a Piazza Affari, nel bel mezzo della bufera sulla revoca delle concessioni autostradali fortemente voluta dal Movimento Cinque Stelle. E’ il vicepremier leghista Matteo Salvini che però sottolinea la necessità di valutare bene la situazione."Io non ho mai incontrato nella vita un Benetton, che fosse uno, neanche un cugino o un nipote, però prima di fare una scelta che coinvolge migliaia di lavoratori e di risparmiatori bisogna essere assolutamente certi di quello che si fa, e ripeto, chi sbaglia paga, a Genova, come a Roma, come dovunque”. La commissione tecnica incaricata dal ministero delle Infrastrutture (MIT) di valutare gli effetti del crollo del Ponte Morandi, non prevede soltanto l'ipotesi della revoca della concessione per Autostrade per l'Italia, gruppo controllato da Atlantia, ma contempla anche l'ipotesi della rinegoziazione della concessione.