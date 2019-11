Atlantia: Roberto Tomasi nominato amministratore delegato di Autostrade per l’Italia

simone borghi 26 novembre 2019 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Ilcda di Autostrade per l’Italia, riunitosi per la prima volta in data odierna sotto la presidenza di Giuliano Mari (nominato dall’assemblea degli azionisti lo scorso 22 novembre), ha designato Roberto Tomasi come Amministratore Delegato della società.