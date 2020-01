Atlantia: Moody’s rivede al ribasso i rating del gruppo e delle controllate

simone borghi 6 gennaio 2020 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Moody’s ha rivisto il rating di Autostrade per l’Italia da ‘Baa3’ a ‘Ba1’ e il rating di Atlantia (holding) dal precedente ‘Ba1’ a ‘Ba2’; anche il rating di Aeroporti di Roma, legato a quello del gruppo Atlantia, passa da ‘Baa3’ a ‘Ba1’. Lo si legge in una nota dell’agenzia di rating che ha deciso di abbassare le valutazioni in relazione alle modifiche unilaterali introdotte con il Decreto Milleproroghe nei contratti delle concessionarie autostradali in Italia.Moody’s ha posto inoltre i citati rating ‘under review for downgrade’ per la persistente incertezza sul profilo di credito del gruppo Atlantia e alla potenziale conversione in legge del Decreto Milleproroghe.A Piazza Affari il titolo il titolo cede quasi l’1,5% poco sopra quota 20 euro.