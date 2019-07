Atlantia: Moody's mette sotto osservazione rating per possibile downgrade

Daniela La Cava 5 luglio 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Atlantia finisce sotto la lente di Moody's. L'agenzia di rating ha messo sotto osservazione il rating Baa3 del programma senior non garantito Emtn della società guidata da Giovanni Castellucci per possibile downgrade. Stessa azione da parte di Moody's per le altre due controllate di Atlantia, Autostrade per l'Italia, che ha attualmente un rating Baa2, e per Aeroporti di Roma (Baa2).La decisione dell'agenzia di rating è una conseguenza della pubblicazione, in data 2 luglio, di un rapporto legale commissionato dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (Mit), con il possibile ritiro della concessione ad Autostrade per l'Italia in seguito al crollo del viadotto di Polcevera nell'agosto 2018, nel quale persero la vita 43 persone. "Sebbene la relazione includa varie avvertenze, evidenziando i potenziali rischi associati all'attuazione di alcune delle sue conclusioni, i recenti sviluppi comportano maggiori rischi al ribasso per la concessione di Aspi", scrivono gli esperti di Moody's.A Piazza Affari la giornata inizia all'insegna della debolezza per Atlantia, con il titolo che cede lo 0,08% a 23,7 euro.