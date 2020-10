Atlantia, Gualtieri su Autostrade: 'senza rispetto accordo si riattiva procedura revoca concessione'

Laura Naka Antonelli 9 ottobre 2020 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Attenzione al titolo Atlantia, la holding dei Benetton che controlla Autostrade sempre di più ai ferri corti con il governo sul dossier ASPI. Così ieri sera il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri intervistato a Porta a Porta.Quello tra il governo italiano e Autostrade per l'Italia, ha ricordato, "era un accordo transattivo per evitare e sospendere una procedura di caducazione, cioè di revoca, che era avviata da tempo per delle forti e documentate inadempienze del concessionario".Di conseguenza, ha continuato il titolare del Tesoro, "se l'accordo transattivo che è stato delineato non venisse raggiunto per responsabilità del concessionario, naturalmente non si potrebbe interrompere il processo di caducazione che è stato temporaneamente sospeso proprio in virtù delle proposte del concessionario che ha prospettato un accordo".