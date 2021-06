Atlantia: Edizione condivide indirizzi strategici, "intende supportarne perseguimento e non aderirà al buy-back"

Daniela La Cava 15 giugno 2021 - 12:14

Alla luce dell'aggiornamento strategico pubblicato oggi da Atlantia e presentato alla comunità finanziaria, Edizione (anche a nome della propria controllata Sintonia) rende noto di "apprezzare e condividere le linee strategiche elaborate dalla Società, nonché i valori di fondo che le hanno ispirate". "Edizione - nel proprio ruolo di azionista stabile e di lungo periodo - intende supportare la società nel suo impegno diretto a cogliere e sviluppare le opportunità strategiche che si è prefissata", si legge nel comunicato. "Per questa ragione, fermo il proprio convinto sostegno alla politica che la società intende perseguire in termini di ritorno dell’investimento dei soci, Edizione ritiene opportuno non aderire al piano di buy-back annunciato dalla società, in segno tangibile dell’intenzione di mantenere immutato il proprio investimento", segnala ancora Edizione.