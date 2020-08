Atlantia: Conte, da definire ancora molte questioni sull'accordo. Titolo giù a Piazza Affari

Valeria Panigada 14 agosto 2020 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

I negoziati tra Atlantia e governo sull'accordo che porterà al cambio di controllo in Autostrade per l’Italia con l’ingresso di Cdp proseguono, ma rimangono ancora molti i punti da risolvere. LO ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista a La Stampa: "Ci stiamo lavorando senza sosta, anche in questi giorni. Rimangono da definire molte questioni di dettaglio". L'incertezza riguardo la concessione e il nuovo assetto della società pesa sul titolo Atlantia che a Piazza Affari risulta essere il peggiore del paniere principale con un calo di oltre il 3% a 14,25 euro. Oggi è il giorno della Memoria, il cui a Genova si commemorano le 43 vittime del Ponte Morandi.