Atlantia, Cda Autostrade approva piano 2020-2023: 7,5 miliardi tra investimenti e manutenzione

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2020 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia -controllata da Atlantia la holding che fa capo alla famiglia Benetton e nel mirino del governo per la tragedia del Ponte Morandi - ha approvato le linee guida del piano strategico 2020-2023. Il piano ha un valore complessivo di 7,5 miliardi di euro, tra investimenti e manutenzione.Nell'arco del piano, sono stati programmati investimenti sulla rete per circa 5,4 miliardi di euro, che portano quasi a triplicare gli importi investiti dalla società nel quadriennio precedente (pari a circa 2,1 miliardi di euro).Salgono a 1,6 miliardi di euro le spese in manutenzione(2 miliardi considerate anche le spese del 2019), con un aumento del 40% rispetto al quadriennio precedente. Tali risorse consentiranno di portare a compimento entro i prossimi 4 anni un piano di ammodernamento dei principali asset strategici della rete come ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie, pavimentazioni, barriere di sicurezza, ecc. Previsti inoltre ampliamenti e potenziamenti su 30 km della rete esistente, con apertura al traffico entro il 2023.