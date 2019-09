Atlantia: Castellucci, lascio nell'interesse di tutti (Corriere)

Valeria Panigada 18 settembre 2019 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Giovanni Castellucci lascia l'incarico di amministratore delegato di Atlantia, dopo 18 anni alla guida della società. E a un anno dal crollo del Ponte Morandi. Perché proprio ora? Alla domanda posta nell'intervista del Corriere della Sera, a firma di Antonella Baccaro, l'ex manager di Atlantia risponde: "Un anno fa mi sono fatto carico di portare avanti il gruppo su richiesta degli azionisti. Non è stato facile, ma era doveroso. Ora è il momento giusto per lasciare. Nell’interesse di tutti". Nessun riferimento alla spinosa questione del rinnovo delle concessioni, al centro di una difficile trattativa con il governo dopo l'evento di Genova. Secondo Castellucci, l'esito della vicenda non dipenderà dalla persona del manager ma dagli argomenti che Atlantia fornirà e dalla capacità di esporli.