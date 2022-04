Atlantia: Blackstone, pronti a "giocare ruolo nel prossimo capitolo del suo sviluppo"

Redazione Finanza 14 aprile 2022 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

"Atlantia è un leader mondiale nel mondo delle infrastrutture, siamo orgogliosi di poter giocare un ruolo nel prossimo capitolo del suo sviluppo", ha detto Jonathan Kelly, head of European Infrastructure di Blackstone, commentando la notizia diffusa stamattina del lancio di un'Opa totalitaria a 23 euro per azione con la famiglia Benetton, finalizzata al delisting del titolo. "Blackstone Infrastructure, fondo a capitale perpetuo unico nel suo genere, permette di costruire partnership decennali di successo con aziende - come Atlantia - caratterizzate da un approccio globale e con un enorme potenziale di crescita", ha aggiunto Kelly."Fin dai primi anni 2000, abbiamo sostenuto alcune delle aziende italiane più iconiche, aiutandole a svilupparsi a livello globale. Crediamo nella forza dell'economia italiana e nella sua resilienza, nella crescita e nelle nuove opportunità che si scorgono nel futuro del Paese - ha dichiarato Andrea Valeri, chairman di Blackstone Italia -. Attraverso la partnership con la famiglia Benetton e la Fondazione Crt siamo lieti di supportare Atlantia sia nel processo di consolidamento della sua leadership nel settore delle infrastrutture europee sia nella salvaguardia della sua gloriosa eredità culturale".