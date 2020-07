Atlantia: Aspi potrebbe presentare il nuovo piano economico giovedì 23. Ecco cosa prevedono gli esperti

Valeria Panigada 21 luglio 2020 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Giovedì 23 luglio, Autostrade per l'Italia (Aspi) dovrebbe presentare il nuovo piano economico finanziario al ministero delle Infrastrutture, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore. Si tratta di un passo fondamentale per stabilire il valore della società che potrebbe andare da 6 a 10 miliardi. Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe sottoscrivere un aumento di capitale di Aspi vicino ai 4 miliardi per avere una quota del 33%. Intanto si starebbe sondando la disponibilità di diversi fondi, per acquisire una quota del 22% che verrà poi conferita in un veicolo che controlli il 55% della nuova società. L'operazione così organizzata dovrebbe permettere ad Atlantia di ridurre il debito nella holding ed Aspi dovrebbe beneficiare teoricamente dell'entrata di Cdp, con una riduzione del rischio regolatorio."Se questi numeri fossero confermati la valutazione pre-money di Aspi sarebbe di circa 6,1-8,1 miliardi, cioè una valore implicito di Atlantia di 15,5-18 euro per azione", calcolano gli analisti di Equita che sul titolo Atlantia confermano il giudizio Hold (tenere in portafoglio) con target price di 15 euro.Questa mattina l'azione Atlantia segna a Piazza Affari un progresso di 1 punto percentuale scambiando in area 14,70 euro. Oggi si riunisce l’assemblea annuale della controllante Edizione, la holding della famiglia Benetton.