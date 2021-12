Atlantia: Alessandro Benetton verso la presidenza di Edizione

Alessandra Caparello 29 dicembre 2021 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Secondo il Sole 24 Ore, Edizione modificherà a breve lo statuto ed Alessandro Benetton dovrebbe diventare il nuovo Presidente. Sarà riscritta la governance assicurando maggiore flessibilità ai diversi soci, con la possibilità anche di uscire dalla società grazie ad un meccanismo di prelazione a favore degli altri rami della famiglia (o la possibilità di Edizione di acquisire direttamente la quota).Le regole per la nomina del CEO sono ancora allo studio, mentre per quando riguarda la presidenza sarebbe ormai definita la sostituzione di Enrico Laghi con Alessandro Benetton. Gli assets `core` della nuova Edizione sarebbero Atlantia, Autogrill e Benetton Group, mentre non sarebbero considerate tali la partecipazione in Cellnex (8.5%) e le partecipazioni finanziarie in Mediobanca (2%) e in Generali (4%).Essendo Atlantia il principale asset del gruppo era atteso che rimanesse una partecipazione importante, mentre il fatto che Cellnex non fosse una partecipazione `core` era stato anticipato dalla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale della scorsa primavera. Si tratta comunque di un potenziale overhang sul titolo afferma Equita Sim.