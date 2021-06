Atlantia: Akros conferma accumulate dopo decisione Fitch

Daniela La Cava 7 giugno 2021 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Banca Akros si concentra oggi sul titolo Atlantia dopo la decisione di Fitch di porlo in 'rating watch positive' (stesso provvedimento anche per Autostrade per l'Italia e AdR). Per l'agenzia di rating Usa l'azione di rating riflette il potenziale impatto positivo sul suo profilo di credito a seguito dell'approvazione da parte dei suoi azionisti della cessione di Aspi. "Questa è una notizia chiaramente positiva e conferma che la decisione di vendere l'intera partecipazione in Aspi riduce notevolmente l'incertezza sulla società".