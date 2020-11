Atlantia: Abertis sbarca negli Usa, acquistata Elizabeth River Crossings per 1 mld

Valeria Panigada 9 novembre 2020 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha annunciato oggi che la controllata Abertis Infraestructuras, in consorzio con Manulife Investment Management, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 100% della statunitense Elizabeth River Crossings, per un controvalore complessivo di circa 1 miliardo di euro. L'asset ha iniziato a operare nel 2014 e ha una concessione residua di 50 anni. La concessione gestisce quattro tunnel e un'autostrada nell'area di Norfolk, Virginia, dove c’è un’ampia presenza di società e imprese. Si tratta di un'infrastruttura vitale, utilizzata da oltre 100.000 utenti per i loro spostamenti quotidiani.Nell’ambito del consorzio, Abertis deterrà dal 51% al 68% del capitale della società. Abertis (e quindi Atlantia) controllerà la società consolidandola integralmente nel proprio bilancio. Il gruppo prevede che l’acquisizione, soggetta all'approvazione di alcune autorità governative, verrà conclusa in tempi celeri.