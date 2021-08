Atlantia: Abertis raggiunge accordo per cedere la partecipazione nella francese A'lienor

Valeria Panigada 26 agosto 2021 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha fatto sapere questa mattina che il gruppo Abertis ha raggiunto un accordo vincolante per la cessione dell’intera partecipazione, pari al 35%, della società francese A’lienor, concessionaria della A65, Autoroute de Gascogne, detenuta tramite la propria controllata SANEF.Nel contesto di questa transazione, SANEF venderà all’azionista principale di A'lienor, Eiffage, anche l’intero capitale sociale (100%) di Sanef Aquitaine, l’operatore Operation & Maintenance di A'lienor. Il corrispettivo complessivo delle due dimissioni per SANEF sarà di circa 222 milioni di euro. Il closing delle transazioni rimane soggetto all’ottenimento delle autorizzazioni dalle autorità competenti e dagli enti finanziatori ed è atteso entro la fine dell’anno.La transazione, spiega la nota di Atlantia, è in linea con la strategia di Abertis di cedere le partecipazioni di minoranza prive di un path to control, in modo da focalizzare la propria crescita negli asset con possibilità di controllo, come nel caso delle recenti acquisizioni di RCO (Messico) e ERC (Usa).