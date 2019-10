Atlantia: Abertis e GIC acquistano il 70% di Red de Carreteras de Occidente in Messico

Alessandra Caparello 11 ottobre 2019 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Abertis ha raggiunto oggi l’accordo con Goldman Sachs Infrastructure Partners (GSIP) per l’acquisizione del 70% del capitale di Red de Carreteras de Occidente (RCO) in Messico dove, attraverso 5 concessionarie, gestisce 876 km di rete autostradale nel corridoio industriale tra Città del Messico e Guadalajara.Lo annuncia Atlantia sottolineando che la controllata Abertis in partnership con GIC, acquisirà il 50,1% del capitale di RCO per un controvalore di 1,5 miliardi di euro mentre GIC acquisirà il 20%.“L'acquisizione di RCO in Messico da parte di Abertis espande ulteriormente la presenza del Gruppo Atlantia nel mondo e in particolare nei paesi ad alto potenziale di crescita, rafforzando la strategia di focalizzazione di Abertis nei paesi dei Centro e Sud America e così contribuendo a rimarcare il ruolo di Atlantia quale leader globale nel campo delle infrastrutture", ha dichiarato Fabio Cerchiai, Presidente di Atlantia. Al momento a Piazza Affari il titolo Atlantia segna un rialzo dello 0,84%.