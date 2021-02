Astm riesce ad aprire: titolo balza del 27% su livelli Opa Gavio-Ardian

Daniela La Cava 22 febbraio 2021 - 09:26

Astm è riuscita a far prezzo e ad aprire dopo l'annuncio del lancio di un'offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria lanciata da Gavio e dal fondo Ardian da circa 1,7 miliardi di euro che prevede il delisting della società. Adesso il titolo sale di circa il 27% e scambia a quota 25,56 euro (vicino al livello di 25,60 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta)."Naf2, società posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria (posseduta da Aurelia al 60% e da Ardian al 40%) rende noto di avere assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Astm", si legge in un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di ieri nel quale si indica che L'offerta rappresenta il mezzo attraverso cui l’offerente intende acquisire la totalità delle azioni oggetto dell’offerta e, conseguentemente, procedere al delisting della società" e "l'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’offerta da parte di tutti i titolari delle azioni sarà pari a 1.713.609.728 euro".