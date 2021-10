Astm ridurrà del 25% le emissioni di gas serra entro il 2030, primo operatore autostradale europeo ad ottenere l'ok di SBTi

simone borghi 14 ottobre 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Astm si impegna a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra (GHG) di Scope 1 e 2 del 25% entro il 2030 rispetto ai valori del 2020. Astm si impegna altresì a ridurre le emissioni di GHG di Scope 3 da beni e servizi acquistati da terzi del 13% nello stesso lasso di tempo.Tali obiettivi sono stati approvati da Science Based Targets initiative (SBTi), in quanto coerenti con i livelli richiesti per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico.“La sostenibilità fa parte del DNA di Astm, per questo siamo il primo operatore autostradale europeo a ricevere l’approvazione su base scientifica dei nostri obiettivi per la riduzione delle emissioni di GHG” ha commentato l'ad di Astm, Umberto Tosoni.