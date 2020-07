Astm: prequalificato per gara “Capital Beltway” nello Stato del Maryland

Daniela La Cava 24 luglio 2020 - 13:45

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito del proprio piano di crescita internazionale, il Gruppo Astm è stato prequalificato negli Stati Uniti per un progetto di PPP nello Stato del Maryland relativo all’ammodernamento, con la costruzione di nuove corsie aggiuntive a pedaggio e la relativa gestione per un periodo di 50 anni, di un primo lotto di circa 60 km della cosiddetta “Capital Beltway”, sistema autostradale di collegamento con la città di Washington.Lo ha comunicato il committente “Maryland Department of Transportation”. Alla fase finale sono stati ammessi altri tre consorzi internazionali. L’ingresso alla fase finale della gara è stato molto selettivo e ha premiato le competenze tecniche dei raggruppamenti, la loro expertise nella gestione di progetti in Partenariato Pubblico-Privato e la loro capacità finanziaria.Tale prequalifica, recita una nota del gruppo italiano, rappresenta un ulteriore step del processo di crescita del Gruppo negli Usa: ASTM, infatti, risulta già prequalificata per un ulteriore progetto relativo alla costruzione e gestione di un tratto autostradale in Georgia denominato “SR 400 Express Lane”, parte del sistema viario intorno alla città di Atlanta.